«Не про закон, а про месть»: Екатерина Гордон будет защищать Артёма Чекалина и обратится к президенту

Екатерина Гордон согласилась стать общественным защитником бывшего супруга Лерчек (Валерии Чекалиной) Артёма Чекалина, которого приговорили к семи годам колонии. Об этом юрист сообщила в своём телеграм-канале.

Екатерина Гордон о приговоре Артёму Чекалину. Видео © Telegram / Гордон Екатерина

По её словам, осуждённый попросил об этом ещё накануне оглашения вердикта. Гордон назвала произошедшее живодёрством и заявила, что мужчина просто перешёл кому-то дорогу.

«У меня ничего, кроме омерзения, нет к тем, кто принял такое решение», — заявила защитница со слезами на глазах.

Она добавила, что супруги Чекалины искренне верили: если отдадут всё и станут сотрудничать, то дело будет честным. Юрист пообещала в ближайшее время составить обращение к президенту. Она попросит подписать его всех неравнодушных.

«Всё происходящее не про закон, а про месть. Точка», — резюмировала Гордон, отметив, что поддерживает постоянную связь с Лерчек и очень верит в неё.

Напомним, Гагаринский суд Москвы сегодня приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн рублей, признав его виновным в нелегальных валютных операциях. По данным следствия, он вместе с Валерией Чекалиной и бизнес-партнёром Романом Вишняком вывел за рубеж более 250 млн рублей по подложным документам. Сам фигурант отрицал причастность к преступлению и просил условного срока, тогда как гособвинение изначально запрашивало для него 7,5 года лишения свободы и штраф почти в 197 млн рублей.