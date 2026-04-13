«Показательная порка»: Боня вступилась за Чекалина и призвала смягчить приговор

Блогерша и модель Виктория Боня заявила о поддержке Артёма Чекалина, приговорённого к семи годам колонии за незаконные валютные операции. В опубликованном в социальной сети видеообращении она выразила обеспокоенность судьбой четырёх детей пары, которые могут остаться без родителей, если их мама Лерчек (Валерия Чекалина) не сможет одолеть рак.

«Четверо детей. Если, не дай бог, что-то случится с Лерой, не будет отца рядом семь лет. За что семь лет?» — возмутилась блогерша.

Боня назвала приговор показательной поркой и подчеркнула, что в любом суде мира при вынесении вердикта учитывают наличие несовершеннолетних детей у подсудимого. Также она напомнила, что многие осуждённые получают не столь суровое наказание за куда более серьёзные преступления, и призвала добиваться пересмотра дела и свободы для Чекалина.

Напомним, Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил экс-супругу блогерши Лерчек Артёму Чекалину наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал его на 194,5 млн рублей, признав виновным по делу о нелегальных валютных операциях. По версии обвинения, мужчина вместе с Валерией Чекалиной и их партнёром Романом Вишняком переправил за границу свыше 250 млн рублей с использованием фальшивых документов. Сам осуждённый свою причастность к преступлению отрицал и ходатайствовал об условном сроке, хотя прокуратура изначально требовала для него 7,5 года колонии и штраф почти в 197 млн рублей.