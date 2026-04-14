«Чьи права?» Призыв отобрать у Пугачёвой «Миллион алых роз» и другие хиты не нашёл поддержки

Песни Аллы Пугачёвой нельзя передать другим артистам, а подобные предложения звучат от лиц, которые явно не понимают разницу между авторскими и смежными правами. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор «ON лейбла» Надежда Бойчевски в ответ на призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина отдать хиты Примадонны другим исполнителям.

«На мой взгляд — это прямой путь к нарушению всего. Во-первых, что значит передать хиты — передать авторские права? Нужно проверить, кому принадлежат права на эти композиции. Алла Борисовна Пугачёва далеко не все песни писала самостоятельно. Например, в песне «Миллион алых роз» автор — Андрей Вознесенский. Чьи права он хочет передать?» — пояснила Бойчевски.

Она напомнила, что нельзя просто взять и отобрать песни у одного музыканта и отдать другому. В 2022 году Россия приняла решение — не выходить из конвенций, касающихся авторских и смежных прав. В нашей стране, продолжила эксперт, есть механизмы, защищающие даже покинувших Россию артистов. Другое дело — будут ли они ими пользоваться, но тем не менее соответствующие инструменты есть, отметила Бойчевски.

Ранее также сообщалось, что столичное мероприятие для фанатов Аллы Пугачёвой, запланированное на 15 апреля (день рождения певицы), не состоится. Продюсер Андрей Краснобаев назвал причиной давление со стороны представителей общественности. Куратор проекта сослался на действия главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.