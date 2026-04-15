Авербух ждёт возвращения российских фигуристов в мировой спорт и «новых имён»

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух ожидает возвращения российских фигуристов на международную арену. Кроме того, по его словам, в следующем сезоне могут раскрыться новые спортсмены.

«В первую очередь всё-таки есть ожидания, что российские спортсмены и юниоры начнут выступать на международной арене. Это главное ожидание. И ждём новых имён, новых открытий», — отметил хореограф в беседе с «Чемпионатом».

К слову, в мировом фигурном катании по итогам сезона-2025/26 не оказалось спортсмена, который заработал бы на призовых больше, чем россиянин Пётр Гуменник. К такому выводу пришли аналитики, опубликовавшие подсчёты, согласно которым совокупный доход фигуриста достиг 11 588 889 рублей.