Гуменник вышел в лидеры по призовым выплатам среди фигуристов мира

В мировом фигурном катании по итогам сезона-2025/26 не оказалось спортсмена, который заработал бы на призовых больше, чем россиянин Пётр Гуменник. К такому выводу пришли аналитики «Спорт-Экспресс», опубликовавшие подсчёты, согласно которым совокупный доход фигуриста достиг 11 588 889 рублей.

Главный источник заработка для Гуменника, как уточняется в материале, — выступление на шоу-турнире «Русский вызов». Там он одержал победу и получил два специальных приза, что в сумме принесло ему семь миллионов рублей. Плюс к этому 2,5 миллиона добавило золото чемпионата России, ещё 1,7 миллиона — серия Гран-при, а Кубок Первого канала пополнил копилку примерно на 400 тысяч.

Американец Илья Малинин, которому в этом сезоне покорились практически все прокаты, ограничился 125 тысячами долларов. В переводе по нынешнему курсу это около 10 041 250 рублей. Как отмечается, для зарубежных фигуристов такая сумма стала рекордной, причём Малинин остался без финансовых призовых за Олимпиаду — на Играх их официально никто не разыгрывает.

С учётом всех заработанных денег за сезон-2025/26 представитель России в мужском одиночном катании оставил позади лидера глобального рейтинга.