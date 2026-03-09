Пётр Гуменник выиграл финал Гран-при России по фигурному катанию

В Челябинске завершился финал Гран-при России по фигурному катанию. Победителем в мужском одиночном катании стал Пётр Гуменник.

23-летний спортсмен набрал по сумме двух программ 303,16 балла. Это позволило ему обойти Евгения Семененко (286,97) и Николая Угожаева (286,47). Для Гуменника эта победа стала уже третьей в истории турнира. Недавно фигурист выступал на зимней Олимпиаде в Милане, где занял шестое место. Финал Гран-при проходил в Челябинске с 4 по 9 марта.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить премии спортсменам, выступившим на зимних Олимпийских играх 2026 года. Фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании, получит 344 827,59 рубля. Шорт-трекисту Ивану Посашкову за участие в соревнованиях выплатят 57 471,27 рубля, аналогичные суммы предусмотрены для их тренеров. Власти планируют перечислить премии до конца апреля и провести отдельную церемонию награждения.