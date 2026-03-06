Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 09:22

Петербург выплатит фигуристу Гуменнику премию за шестое место на Олимпиаде

Пётр Гуменник. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Пётр Гуменник. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выплатить премию фигуристу Петру Гуменнику за выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года. Согласно документу, за шестое место в мужском одиночном катании спортсмен получит 344 827,59 рубля.

Также выплаты получат другие участники Игр из Петербурга. Шорт-трекисту Ивану Посашкову выплатят 57 471,27 рубля за участие в соревнованиях. Такие же суммы предусмотрены для тренеров спортсменов. Власти города планируют перечислить премии до конца апреля и провести отдельную церемонию награждения.

Гуменник рассказал, как Снуп Догг пританцовывал, наблюдая за женскими прокатами на Олимпиаде
Гуменник рассказал, как Снуп Догг пританцовывал, наблюдая за женскими прокатами на Олимпиаде

Гуменник — воспитанник петербургской школы фигурного катания. Он сумел удержаться в топ-6 на Олимпийских играх в Милане и совсем немного уступил призовой тройке. Суммарно за короткую и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • Фигурное катание
  • Спорт
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar