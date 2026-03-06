Петербург выплатит фигуристу Гуменнику премию за шестое место на Олимпиаде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выплатить премию фигуристу Петру Гуменнику за выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года. Согласно документу, за шестое место в мужском одиночном катании спортсмен получит 344 827,59 рубля.

Также выплаты получат другие участники Игр из Петербурга. Шорт-трекисту Ивану Посашкову выплатят 57 471,27 рубля за участие в соревнованиях. Такие же суммы предусмотрены для тренеров спортсменов. Власти города планируют перечислить премии до конца апреля и провести отдельную церемонию награждения.

Гуменник — воспитанник петербургской школы фигурного катания. Он сумел удержаться в топ-6 на Олимпийских играх в Милане и совсем немного уступил призовой тройке. Суммарно за короткую и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла.