Раскрыт многомиллионный заработок Ильи Авербуха на организации ледовых шоу

Российский фигурист Илья Авербух заработал свыше 600 миллионов рублей на своём бизнесе по организации ледовых представлений. Об этом пишет портал «Страсти».

По данным издания, Авербух владеет несколькими компаниями, однако больше всего фигурист зарабатывает с фирмы «ММГ СКЕЙТИНГ». Эта компания организовывает различные шоу на льду. Согласно данным из открытых источников, за прошлый год организация заработала 685,4 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 4,1 миллиона рублей.

При этом в 2023 году компания показывала доход в 500 миллионов рублей, «чистыми» — 23,3 миллиона рублей. Кроме того, стало известно, что в феврале 2025-го бизнес фигуриста имел долг в размере 40 тысяч рублей. Эту сумму Авербух должен был выплатить налоговой.