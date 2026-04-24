«Почему-то был уверен»: Сокуров отреагировал на решение ММКФ не вручать ему приз

Режиссёр Александр Сокуров заявил о своём полном спокойствии по поводу того, что ему не была присуждена премия «За вклад в мировой кинематограф» на прошедшем в четверг в столице 48-м Московском международном кинофестивале. Стоит отметить, что ранее Любовь Аркус информировала о приглашении Сокурова на церемонию закрытия от имени президента фестиваля Никиты Михалкова для вручения этой награды.

«Я к этому отнёсся совершенно спокойно. Я почему-то был уверен, что именно так всё и будет» — приводит РИА «Новости» слова режиссёра.

Сокуров подтвердил, что получил письмо от Михалкова до начала фестиваля. Он также сообщил, что его визит в Москву был связан с презентацией его картины «Записная книжка режиссёра» в рамках программы «Спецпоказы», которая состоялась 19 апреля. По словам постановщика, он покинул столицу на следующий день после показа, выразив удовлетворение тем, что фильм был представлен.

