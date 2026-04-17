Самбурская устроила вау-выход на ММКФ: алое платье и голливудский шик

Настасья Самбурская стала одной из самых обсуждаемых гостей открытия Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке актриса появилась в эффектном алом платье со шлейфом и белой меховой накидке.

Образ явно был собран с отсылкой к старому Голливуду. Пышный силуэт, открытая линия декольте, низкий пучок и уложенная волной прядь сделали выход максимально заметным. Яркий макияж с акцентом на глаза и губы только усилил впечатление. При этом от крупных украшений Самбурская отказалась, оставив всё внимание самому наряду.

«Платье, достойное всех похвал! Даже не стала нагружать себя украшениями, чтобы не отвлекать от его сути», — сказала актриса после церемонии.

В комментариях её тут же засыпали комплиментами. Подписчики называли артистку «богиней», «дивой» и писали, что именно её выход стал одним из самых ярких на старте фестиваля. Для Самбурской такие светские появления давно стали частью узнаваемого образа. Актриса регулярно попадает в подборки самых обсуждаемых звёздных выходов, а её стиль обычно строится на уверенной, немного дерзкой и нарочито эффектной подаче.

30 марта 2026 года на телеканале ТНТ вышел сериал, который зрители встретили со слезами на глазах. «Большой человек» стал последней работой актёра Романа Попова, который ушёл из жизни в октябре 2025 года после семилетней борьбы с раком мозга. Настасья Самбурская сыграла тренера Юлю — девушку, которая помогает Матвею не только похудеть, но и поверить в себя. Она получилась жёсткой, но справедливой: не жалеет героя, а подталкивает его к переменам.