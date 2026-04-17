«Ели раз в день»: Слава Копейкин признался, через что пришлось пройти его семье ради выживания

Восходящая звезда отечественного кино Слава Копейкин откровенно поделился воспоминаниями о тяжёлых временах. В недавнем интервью для шоу Иды Галич «Есть вопросики» артист признался, что его юность прошла в условиях серьёзной экономии.

По словам знаменитости, когда ему исполнилось 15–16 лет, бюджет семьи был крайне ограничен. Денег катастрофически не хватало на базовые потребности.

«Был период, когда сложно было с деньгами. На 100 рублей в день жили. Ели один раз в день. Покупали гречку и куриную ногу и как-то вот так питались», — поделился актер.

Несмотря на суровые реалии, молодой человек сохранял оптимизм. Он подрабатывал, продавая товары на рынке, чтобы обеспечить себя пропитанием.

Сам исполнитель отмечает, что тогда подобные трудности не воспринимались им как катастрофа. Он твёрдо верил, что финансовые проблемы — явление временное, которое обязательно закончится.

Сегодня эти испытания остались в прошлом. Артист получил известность и востребованность в киноиндустрии, но не забывает об уроках, полученных в сложные годы взросления.

Ранее Копейкин признался, что в отношениях девушки чаще бросали его первыми, потому что он до последнего тянет с расставанием, не желая быть «плохим». Он ждёт, чтобы решение приняла партнёрша, даже когда чувства остыли с обеих сторон.