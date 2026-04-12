«Моё сердце свободно»: Копейкин рассказал, почему не торопится с выбором

Завидный холостяк российского кино 27-летний Слава Копейкин продолжает будоражить сердца поклонниц. Несмотря на повышенное внимание со стороны прекрасного пола, актёр не спешит связывать себя узами. В интервью для «Атмосферы» он сделал откровенное признание: его сердце открыто для любви, но форсировать события он не намерен, веря в судьбоносную встречу.

Артист признался, что не считает себя влюбчивым: в юности был таким, но с опытом стал более закрытым и избирательным. Ему жаль, что удаль уходит, и он хотел бы сохранить в себе этот огонёк.

«В данный момент моё сердце свободно, но я вам не опишу свой идеал. Нет у меня каких-то определённых критериев. Я ведь даже не угадаю — всегда для меня самого это сюрприз», — поделился артист.

Кстати, понимать девушек Копейкину помогла старшая сестра. С детства она разбирала с ним мотивы женского поведения. Сам актёр признаётся, что с подросткового возраста ему было интереснее общаться именно с девушками — они взрослеют раньше и умнеют быстрее. Видимо, поэтому он так хорошо понимает их психологию.

Ранее Копейкин признался, что в отношениях девушки чаще бросали его первыми, потому что он до последнего тянет с расставанием, не желая быть «плохим». Он ждёт, чтобы решение приняла партнёрша, даже когда чувства остыли с обеих сторон.