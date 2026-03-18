«Его игра»: Баста выбрал звезду «Слова пацана» на роль самого себя

Молодой артист Слава Копейкин сыграет Басту в биографическом фильме о рэпере. Об этом сообщил сам Василий Вакуленко, опубликовав совместное фото со звездой «Слова пацана».

Музыкант подтвердил, что кандидатура Копейкина уже утверждена. Для сравнения Баста также показал архивный снимок из своей юности, предложив поклонникам самим оценить сходство.

Сам актер признался, что воспринимает эту работу как большую честь и серьезную ответственность. По его словам, роль вызывает у него сразу несколько сильных эмоций.

«Мне выпала честь и огромная ответственность сыграть самого маэстро всея русского рэпа Василия Михайловича Вакуленко. Подробностей, деталей и секретов больше рассказать не могу, но скажу честно, мне одновременно радостно, страшно, волнительно и драйвово», — написал Копейкин.

Пока подробности проекта создатели не раскрывают. Неизвестны ни сроки выхода фильма, ни детали сюжета, однако само назначение на главную роль в фильме «БАСТА. Начало игры» уже вызвало обсуждение среди поклонников.

Баста — сценический псевдоним Василия Вакуленко, одного из самых известных российских рэп-исполнителей и продюсеров. Он родился в Ростове-на-Дону 20 апреля 1980 года. Музыкой начал заниматься ещё в юности: учился в музыкальной школе, а затем увлёкся хип-хопом и рэп-культурой, которая в 90-е только набирала силу в России. Первые шаги в жанре Вакуленко сделал в ростовской рэп-среде, где выступал под именем Баста Хрю. Широкую известность ему принесла песня «Моя игра», которая стала одной из самых узнаваемых композиций русского рэпа начала 2000-х и фактически открыла ему дорогу на большую сцену. Позже Баста переехал в Москву, где начал новый этап карьеры и со временем превратился в одного из главных артистов отечественной хип-хоп-сцены.