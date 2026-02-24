Звёзд, которые не поздравили участников СВО с 23 Февраля, взяли на карандаш

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил «взять на карандаш» тех артистов, которые «забыли» поздравить участников военной спецоперации с Днём защитника Отечества. Список общественник выложил в телеграм-канале.

Он похвалил тех звёзд, кто нашёл время обратиться к военнослужащим с поздравительным словом. В «белом списке» оказались певцы Яровслав Дронов (Шаман), Олег Газманов, Ярослав Сумишевский, Наталья Сенчукова, Сосо Павлиашвили, Александр Буйнов, Султан Лагучев, Виктор Рыбин, Леонид Агутин, Николай Басков, Зара, Марк Тишман, актёры Иван Охлобыстин, Александр Добронравов и другие. Бородин возмутился, что некоторые звёзды решили отмолчаться.

«Где все остальные? Где все эти народные и заслуженные? Отгремели свои концерты и ни слова! Считаю, нужно взять на карандаш всех артистов, кто отмолчался. Как деньги в тепле и безопасности грести — так они первые», — говорится в тексте.

Среди промолчавших 23 Февраля в списке Бородина значатся — Ксения Собчак, Яна Рудковская, Тимати (Тимур Юнусов), Инстасамка (Дарья Зотеева), Zivert (Юлия Зиверт), Настя Ивлеева, Оксана Самойлова, Мари Краймбрери (Марина Жадан), Мот (Матвей Мельников), Баста (Василий Вакуленко), Эльдар Джарахов, Слава Марлоу (Артём Готлиб), Дмитрий Журавлёв, Филипп Киркоров, Мария Камова (Маш Милаш), Давид Манукян (Дава), Сергей Шнуров, Niletto, Джиган, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Алла Пугачёва, Александр Ревва, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Данила Козловский. Всего указано 27 фамилий. Бородин не стал уточнять, какую именно публичную порку предлагает провинившимся артистам.

Ранее сообщалось, что в РАНХиГС перед праздничным концертом «Служить России» в честь Дня защитника Отечества гостям раздали брошюры с перепутанным цветом флага РФ.