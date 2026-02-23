Казаки установили Поклонный крест в зоне СВО 23 Февраля в память о павших бойцах

Поклонный крест в память о погибших товарищах установили в зоне специальной военной операции в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества в Telegram-канале.





В церемонии принял участие атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, а также казаки четырёх подразделений казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». Крест освятил помощник командира бригады, бригадный священнослужитель с позывным Рекс.

В обществе отметили, что казаки издавна устанавливают Поклонные кресты на местах сражений, где пролилась кровь защитников Отечества. Крест символизирует веру, стойкость и приверженность Православию, а также служит знаком памяти о павших. В пресс-службе подчеркнули, что установка креста стала частью памятных мероприятий, приуроченных к 23 Февраля.

Ранее военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» использовали беспилотники для акции на передовой. С помощью БПЛА они сбросили на позиции ВСУ листовки с поздравлением к 23 Февраля. В этих листовках также содержалась инструкция по сдаче в плен. В рамках этой же инициативы дроны доставили на позиции противника продовольственные наборы. Организаторы акции заявили, что её цель — показать условия содержания военнопленных. Один из украинских военнослужащих, Виталий Никитюк, воспользовался инструкцией и сдался в плен.