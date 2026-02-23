Более 500 творческих коллективов со всей России объединились, чтобы исполнить новую песню «Время героев». Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества и Году единства народов России, объединила музыкантов из разных уголков страны.

В День защитника Отечества хоры по всей стране исполнили песню «Время героев». Видео © Предоставлено Life.ru

К масштабной акции присоединились автор и исполнитель песни Александр Степанов (ST), а также участники боевых действий — Герои России, кавалеры боевых орденов и медалей. Они вместе с творческими коллективами записали версию композиции, посвящённую защитникам Родины.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в исполнении песни «Время героев» во всех уголках нашей Родины! Для меня большая честь и радость, что столько людей объединились, чтобы поздравить именно этой песней наших защитников Отечества с праздником! Спасибо всем, кто защищает свою Родину! Здоровья вам, сил и чаще видеться с родными и близкими!» — сказал Степанов.

Ранее в России стартовал всероссийский фестиваль «Папа, я жду тебя дома!», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники проекта смогут выразить поддержку бойцам специальной военной операции и всем защитникам Родины через творчество.