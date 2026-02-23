В День защитника Отечества хоры по всей стране исполнили песню «Время героев»
Более 500 творческих коллективов со всей России объединились, чтобы исполнить новую песню «Время героев». Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества и Году единства народов России, объединила музыкантов из разных уголков страны.
К масштабной акции присоединились автор и исполнитель песни Александр Степанов (ST), а также участники боевых действий — Герои России, кавалеры боевых орденов и медалей. Они вместе с творческими коллективами записали версию композиции, посвящённую защитникам Родины.
«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в исполнении песни «Время героев» во всех уголках нашей Родины! Для меня большая честь и радость, что столько людей объединились, чтобы поздравить именно этой песней наших защитников Отечества с праздником! Спасибо всем, кто защищает свою Родину! Здоровья вам, сил и чаще видеться с родными и близкими!» — сказал Степанов.
Ранее в России стартовал всероссийский фестиваль «Папа, я жду тебя дома!», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники проекта смогут выразить поддержку бойцам специальной военной операции и всем защитникам Родины через творчество.
