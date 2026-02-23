В России начался приём заявок на фестиваль «Папа, я жду тебя дома!»

23 февраля стартовал Всероссийский фестиваль «Папа, я жду тебя дома!», участники которого могут выразить поддержку бойцам СВО и всем защитникам Родины. Организатор проекта – финалистка Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей», руководитель Центра «Лисена Арт» Ольга Тихонова.

Фестиваль «Папа, я жду тебя дома!». Фото © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Фестиваль проходит с 23 февраля по 9 мая 2026 года. Дети и взрослые могут прислать рисунки, стихи, песни или видеоролики о защитниках Отечества. Работы оцениваются в номинациях художественного, литературного, медиа и генеративного искусства. В каждой категории будут выбраны три победителя, которым вручат дипломы и памятные призы. Церемония награждения пройдёт в Москве 17 октября 2026 года, а региональные мероприятия состоятся в Нижнем Новгороде, Донецке, Луганске, Симферополе и других городах.

Финалистка Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Тихонова. Фото © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

«Главная задача фестиваля — не отобрать лучших, а создать мост между эпохами, объединить людей, тех, кто хранит память о великих событиях, кто гордится своей страной и подвигами её жителей, верит в победу. На наших очных встречах рядом с ребёнком, рисующим папу в форме, сидит ветеран, который рассказывает, как в 1945-м ждал своего отца или брата с фронта», — рассказала Тихонова.

Фестиваль направлен на сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и роли семьи как опоры защитника Родины. Идея его проведения возникла из личной истории Тихоновой: её дочь нарисовала для отца — офицера СВО — рисунок с надписью «Папа, я жду тебя дома», который поддерживал боевой дух мужчины.

«Мы не сравниваем ситуации, мы показываем, что любовь к близким, боль ожидания и цена победы не меняются. Как тогда наши бабушки и дедушки ждали своих солдат с письмами и фотографиями в кармане, так и сегодня каждый детский рисунок с надписью «Папа, я жду тебя дома!» становится талисманом для защитника на передовой. Через искусство мы проживаем самое сложное и дарим силы тем, кто дарит нам безопасность», — добавила Тихонова.

Идея фестиваля получила одобрение президента Владимира Путина в 2025 году. В первом мероприятии участвовали более 15 тысяч человек из 600 населённых пунктов России, включая детей и ветеранов Великой Отечественной войны. Фестиваль проводится при поддержке Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей», а кураторство и экспертный комитет включают финалистов и победителей премии. Председателем жюри стал депутат и музыкант Родион Газманов.