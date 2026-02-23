«Вы — наша гордость»: Архангел спецназа поздравил бойцов СВО с Днём защитника Отечества

Военнослужащий ВС РФ с позывным Архангел спецназа записал поздравительное обращение к россиянам с передовой в честь Дня защитника Отечества. Видеозапись обнародовал телеграм-канал SHOT.

«Архангел спецназа» поздравил россиян с 23 Февраля. Видео © Telegram / SHOT

«Уважаемые воины, уважаемые наши боевые братья, уважаемые мужчины, хотелось бы поздравить вас с 23 Февраля, с праздником настоящих мужчин», — сказал он на фоне ударного беспилотника «Герань».

Боец пожелал всем крепкого здоровья и заступничества Архангела Михаила в бою, чтобы воины всегда возвращались домой победителями. Он подчеркнул: защитники Отечества – гордость страны, боевые братья, пример для подражания и объект законной гордости.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.