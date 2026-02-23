Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео из Александровского сада в Кремле он опубликовал в телеграм-канале.
«С Днём защитника Отечества!», — подписал видео Медведев.
Напомним, 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В мероприятиях по случаю праздника принял участие и президент Владимир Путин. Утром глава государства возложил цветы в Могиле Неизвестного Солдата.
