Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:42

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео из Александровского сада в Кремле он опубликовал в телеграм-канале.

«С Днём защитника Отечества!», — подписал видео Медведев.

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Напомним, 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В мероприятиях по случаю праздника принял участие и президент Владимир Путин. Утром глава государства возложил цветы в Могиле Неизвестного Солдата.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • 23 февраля
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar