Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео из Александровского сада в Кремле он опубликовал в телеграм-канале.

«С Днём защитника Отечества!», — подписал видео Медведев.

Напомним, 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В мероприятиях по случаю праздника принял участие и президент Владимир Путин. Утром глава государства возложил цветы в Могиле Неизвестного Солдата.