Военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» с помощью беспилотников сбросили на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) листовки с поздравлением к 23 Февраля и инструкцией по сдаче в плен. Об этом сообщил телеграм-канал «Воин DV».

Бойцы «Востока» сбросили на позиции ВСУ поздравления с 23 февраля и еду. Видео © Telegram / Воин DV

В рамках гуманитарной инициативы беспилотные летательные аппараты сначала распространили над позициями противника информационные листовки. В них содержались рекомендации по сдаче в плен. Затем с помощью БПЛА на позиции были доставлены продовольственные наборы, аналогичные тем, которыми обеспечиваются российские военнослужащие на передовой. Учитывая сложности со снабжением, с которыми сталкиваются формирования ВСУ, такая помощь, вероятно, была воспринята положительно. Как показывают опросы военнопленных, на некоторых участках фронта украинские военнослужащие нередко испытывают недостаток в продовольствии и воде.

Как сообщают организаторы акции, её цель — наглядно продемонстрировать военнослужащим ВСУ, что в плену их ожидают гуманные условия содержания, обеспечение питанием, в отличие от ситуации на передовой, где они зачастую лишены необходимого снабжения. Кроме того, данная акция призвана напомнить о важности исторической памяти для будущего любого народа.

По информации ТАСС, один из украинских военнослужащих, Виталий Никитюк из 2-го батальона 7-й роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воспользовался инструкцией. Его мобилизовали в октябре 2025 года, несмотря на проблемы со зрением, и направили к населённому пункту Вербовое.

«Мы немножко не дошли до неё. Нас разворотил FPV-дрон. Потихоньку я дополз до этой посадки. Потом по рации я вышел на этого командира, пришёл туда, в этот блиндаж. Там он полностью весь в воде, мокрый, замёрзший. Спальники полностью мёрзлые. Я день там просидел, вечером уже нарвался на пацанов, сдался», — рассказал он.

Никитюк отметил, что после сдачи его накормили и обеспечили необходимым. По его словам, среди военнослужащих ВСУ фиксируются значительные потери и нежелание продолжать боевые действия. Он также высказался о позиции жителей ДНР и ЛНР, заявив, что они сделали свой выбор.

В подразделении подчеркнули, что подобные меры направлены на информирование военнослужащих о возможности сохранить жизнь.

Ранее в Крыму дали оценку отношению киевского режима к празднику 23 февраля. Глава одного из местных центров поддержки переселенцев Олег Бондаренко заявил, что День защитника Отечества вызывает у Владимира Зеленского страх. По мнению Бондаренко, этот праздник олицетворяет единство и непобедимость Армии России и всего российского народа. Он также напомнил, что для Крыма эта дата имеет двойное значение, так как 23 февраля 2014 года начало формироваться народное ополчение полуострова.