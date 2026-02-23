День защитника Отечества вызывает страх у Владимира Зеленского, поскольку этот день олицетворяет единство и непобедимость Армии России и российского народа. Об этом заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев «Другая Украина» Олег Бондаренко.

«День защитника Отечества – праздник, который особо актуален для народа, который прошёл Великую Отечественную войну, символизирующий единство и непобедимость русской армии и народа. Именно поэтому этот праздник так страшит режим Зеленского, захвативший власть в Киеве», — приводит РИА «Новости» слова Бондаренко.

Он также подчеркнул, что для Крыма 23 февраля – это не просто праздник, а двойной повод для торжества. Ведь именно в этот день в 2014 году зародилось народное ополчение, которое, по его словам, обеспечило мир и порядок во время референдума, приведшего к возвращению полуострова в состав России.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.