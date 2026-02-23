Поддержать боевой дух: Защитникам из зоны СВО передадут гитары с автографами российских звёзд

Иван Охлобыстин, Олег Газманов и Екатерина Климова подписали гитары для бойцов СВО в честь Дня защитника Отечества. Музыкальные инструменты с пожеланиями и автографами передадут военнослужащим.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.