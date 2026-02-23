Поддержать боевой дух: Защитникам из зоны СВО передадут гитары с автографами российских звёзд
Охлобыстин, Газманов и Климова подписали гитары для бойцов СВО
Иван Охлобыстин, Олег Газманов и Екатерина Климова подписали гитары для бойцов СВО в честь Дня защитника Отечества. Музыкальные инструменты с пожеланиями и автографами передадут военнослужащим.
Артисты подписали гитары для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества. Видео © SHOT
Как сообщает SHOT, ссылаясь на «Народный фронт», гитары с «частичкой дома» будут направлены на Донецкое, Покровское, Запорожское, Харьковское и Херсонское направления.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
Обложка © SHOT