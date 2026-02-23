Семья, рождённая на СВО: История любви легендарного штурмовика Челентано и медика Бэхи

Судьбоносная встреча штурмовика Челентано (Леонид Ильин) и военного медика Бэхи (Марина Быковой, сейчас тоже Ильина) произошла на фронте. Их любовь стала опорой в трудные времена. Под звуки обстрелов Бэха читала «Муху-Цокотуху», представляя, как будет рассказывать её своим будущим детям, а Челентано, движимый страхом потерять любимую, находил в этом чувстве мощный стимул остаться в живых. Сегодня они дома, у них семья и миссия — помогать другим и рассказывать о патриотизме. Об этом Life.ru сообщили в «Народном фронте».

Ветераны СВО Челентано и Бэха — о своём знакомстве. Видео © Предоставлено Life.ru

«Если я там погибну, кто-то должен передать знания. Сейчас мы переключились с военки на мирняк и конкретно работаем по патриотике и гуманитарной помощи. Даже один в поле воин, если он русский, непобедим. А вместе мы просто непобедимы», — сказал Челентано.

Они вместе прошли тяжёлые испытания: Челентано восемь дней удерживал опорный пункт под Селидово без еды и воды и лишился ноги, а Бэха чуть не погибла во время бомбёжки домов медиков. Сейчас они помогают школьникам и студентам узнавать о СВО, собирают гуманитарную помощь и продолжают поддерживать бойцов на мирной территории.

По словам Челентано, на фронте он пытался поддерживать настроение солдат даже через простые вещи: игру на пианино, юмор и мелкие бытовые заботы. Любовь к Бэхе родилась из осознания её преданности и мужества. После возвращения домой пара сосредоточилась на патриотическом воспитании и помощи раненым, передавая знания новым поколениям и показывая, что сила в единстве.

Ранее Life.ru рассказывал о героическом подвиге Челентано. Боец рассказал, что наткнулся на опорник ВСУ в ноябре 2024 года, когда получил задачу очистить лесополосу у посёлка Пушкино. По его словам, противник вёл огонь из пулемёта и закидывал наших солдат сбросами. Тем не менее Леонид смог выбить врага из опорника и удерживать его восемь дней без еды и воды, страдая из-за тяжелейшего ранения. Челентано эвакуировали, но спасти ногу не удалось.