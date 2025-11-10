Медсестра из зоны СВО ушла в «Ахмат» из-за внезапно вспыхнувшей любви

Вата призналась, что не предполагала найти любовь в сложившейся ситуации, но отметила, что именно в таких обстоятельствах чувства переживаются особенно сильно. После принятия решения о браке, медсестра обратилась к руководству с просьбой о переводе в подразделение «Ахмат». Получив поддержку командиров, в марте 2023 года она была переведена. В настоящее время Вата вместе с супругом служит в батальоне «Ваха», где, по её словам, полностью посвящает себя работе и получает положительные отзывы от начальства.