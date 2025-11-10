Медсестра из зоны СВО ушла в «Ахмат» из-за внезапно вспыхнувшей любви
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valiantsin suprunovich
В военном госпитале Минобороны, расположенном в зоне СВО, медсестра с позывным Вата влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат». Эта личная связь побудила её перейти на службу в его подразделение. Об этом РИА «Новости» рассказала сама девушка.
«Он поступил к нам с ранением, я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие. И так сложилось — любовь нагрянула внезапно», — поделилась медсестра.
Вата призналась, что не предполагала найти любовь в сложившейся ситуации, но отметила, что именно в таких обстоятельствах чувства переживаются особенно сильно. После принятия решения о браке, медсестра обратилась к руководству с просьбой о переводе в подразделение «Ахмат». Получив поддержку командиров, в марте 2023 года она была переведена. В настоящее время Вата вместе с супругом служит в батальоне «Ваха», где, по её словам, полностью посвящает себя работе и получает положительные отзывы от начальства.
Ранее стало известно о предложении создать отдельное брачное агентство для участников СВО. Полпред президента в Уральском федеральном округе призвал активистов подготовить подобный проект по поиску пары для одиноких бойцов.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.