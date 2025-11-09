«Любовь-морковь — дело сложное»: Для одиноких бойцов СВО предложили создать брачное агентство

На форуме «Патриоты Урала» прозвучала идея создать отдельное брачное агентство для участников специальной военной операции. С таким предложением выступила руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Она отметила, что именно семья и близкий человек играют ключевую роль в возвращении к мирной жизни и реабилитации тех, кто возвращается из зоны боевых действий. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Ведь кто первый психолог для того, кто возвращается? Жена и семья. А есть ребята, у которых ещё нет семьи. Значит, надо помочь. При хорошей женщине у мужчины всегда всё получится: и реабилитация, и социализация, и трудоустройство», — заявила Белехова.

Полпред в УрФО Артём Жога поддержал мысль, однако отметил, что проект потребует чёткого алгоритма и подробного плана, поскольку «любовь-морковь — дело сложное». Он также в шутку предложил возможное название будущего агентства — «Патриоты Урала». Несмотря на лёгкий тон обсуждения, участники форума согласились, что тема психологической поддержки и социальной адаптации бойцов остаётся одной из важнейших.

Ранее сообщалось, что россиянка вышла замуж за 60-летнего бойца СВО ради выплат в случае его гибели. Однако, как стало известно, брак был оформлен, когда военнослужащий выполнял боевые задачи на Украине. Более того, никогда не жил с новой супругой. Не исключено, что свидетельство о браке могло быть подделано.