«Чёрная вдова» вышла замуж за 60-летнего бойца СВО, с которым даже не знакома

Жительница Ульяновской области заключила фиктивный брак с участником СВО, чтобы получить денежные выплаты в случае его гибели. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Тарас Астрахов ушёл добровольцем на фронт в декабре 2024 года, а в мае 2025 года погиб. После его смерти сын Илья узнал, что отец перед отправкой в зону боевых действий официально женился на 38-летней женщине. При этом по словам сына, мужчина никогда не рассказывал о свадьбе.

Адвокат семьи Максим Гребенюк подтвердил, что брак был оформлен, когда мужчина уже находился на Украине. Боец никогда не жил вместе с новой супругой. Юрист также не исключил, что свидетельство о браке могло быть подделано. Он подал иск в суд, чтобы брак признали недействительным и женщина не смогла получить выплаты.

Ранее «чёрная вдова» сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «‎гробовых». Проявляя невероятный цинизм, женщина заключала фиктивные браки с бойцами, находящимися при смерти, с единственной целью — завладеть «гробовыми» деньгами. Когда ее преступный план был раскрыт, предприимчивую медсестру уволили.