20-летний штурмовик получил пулю в голову на СВО, вернулся с того света и встретил любовь

Уроженец Березников Пермского края Андрей Сивцев, получивший тяжёлое ранение в голову во время штурма Селидово, встретил любовь и сейчас проходит реабилитацию в Екатеринбурге. Подробности его истории рассказали журналисты.

Молодой человек 2005 года рождения отправился на срочную службу сразу после совершеннолетия, а спустя несколько месяцев принял решение подписать контракт. Он признаётся, что родные сначала были в шоке от его выбора, но со временем приняли и поддержали его. На фронте он служил в Луганской области, а затем под Донецком, где участвовал в боях за Авдеевку и Селидово, а сослуживцы дали ему позывной «Хакер» за умение разбираться в технике.

«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову, и она прошла на вылет, мгновенно лишив меня сознания. Очнувшись, я был совершенно дезориентирован, узнав, что провёл несколько недель в коме, находясь к тому же в Петербурге. Моей первой реакцией было проверить состояние нижних конечностей, и я испытал огромное облегчение, обнаружив, что они остались невредимыми», — рассказал боец URA.ru.

После ранения в марте 2025 года он провёл около двух месяцев в коме, а первые недели после пробуждения были особенно тяжёлыми — он не мог двигаться и дышал через трахеостому. Сейчас он проходит курс реабилитации в одной из клиник Екатеринбурга. Невролог учреждения Ирина Волкова отметила, что при регулярном и полноценном восстановлении у Андрея есть все предпосылки вернуться к нормальной жизни, но для закрепления успехов реабилитацию необходимо продолжать и дома.

Андрей Сивцев. Фото © URA.ru / Размик Закарян

В Екатеринбурге у бойца появилась близкая подруга — 20-летняя местная жительница, которую не пугает его неврологический дефицит. Она готова ему помогать. Андрей не исключает, что может остаться в этом городе после завершения лечения, отчасти потому, что там теперь живёт его любимая девушка. Он выразил благодарность врачам, родным и фонду «Ветераны СВО и КТО», взявшему на себя все расходы на реабилитацию. На данный момент он уволен из армии по состоянию здоровья и занимается вопросами выплат и страховых компенсаций.

Ранее Life.ru рассказывал историю о бойце спецназа «Ахмат», наступившем на мину и своими силами ампутировавшем себе ступню. Далее он смог преодолеть несколько километров и добраться до позиций ВС РФ. Врач-анестезиолог позже подтвердил, что экстренная операция на собственной конечности спасла военнослужащему жизнь.