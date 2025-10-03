Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 03:49

Российский боец сам принёс в операционную свою оторванную руку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На передовой в зоне СВО произошёл случай, который поразил даже закалённых военных врачей. Российский военнослужащий, потерявший руку в результате тяжёлого ранения, сам занёс её в операционную и лёг на стол, сохраняя спокойствие и даже чувство юмора.

По словам анестезиолога с позывным Кетанов, правая рука бойца держалась лишь на мягких тканях, но мужчина продолжал вести себя так, будто ничего не случилось.

Медики сумели стабилизировать его состояние и сформировать культю. Врач подчеркнул, что вернуть конечность уже невозможно, но прогноз на жизнь и восстановление полностью благоприятный. Благодаря протезированию боец сможет жить полноценно, передаёт РИА «Новости».

«Чиним людей»: Военно-полевой хирург раскрыл, как возвращает к жизни бойцов СВО
«Чиним людей»: Военно-полевой хирург раскрыл, как возвращает к жизни бойцов СВО

Ранее Life.ru писал о другом невероятном случае с участием бойца «Ахмата». После подрыва на мине военный сам ампутировал себе повреждённую ступню с помощью ножа, сброшенного с беспилотника. Несмотря на тяжелейшую травму, военнослужащий сумел пройти несколько километров до своих и спасти себе жизнь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar