«Чиним людей»: Военно-полевой хирург раскрыл, как возвращает к жизни бойцов СВО
Профессор Лищук спасает участников СВО, извлекая из них пули и осколки
Операция. Обложка © freepik
Профессор Александр Лищук — легендарный военно-полевой хирург. В уникальной операционной Центрального военного госпиталя им. Вишневского он занимается спасением российских солдат, извлекая из них осколки и пули. Иногда у медика бывает до восьми операций за сутки. А всего с начала СВО он провёл 539 операций на сердце, лишь двое пациентов скончались от сепсиса — в таких случаях хирург бессилен.
Раненых участников СВО к нему доставляют на вертолёте. Профессор, по данным RG.ru, работает за гибридным операционным столом, аналогов которому пока нет в России. На нём можно одновременно проводить несколько хирургических вмешательств.
Например, недавно медик извлекал осколок из сердца офицера, предварительно зашив ему руку. Также специалист использует эндоваскулярные методы лечения. На этом же столе можно делать рентген в реальном времени и видеть точное расположение осколка, что позволяет принимать быстрые решения, ведь порой речь идёт о секундах.
«Все продумано и отработано. Мы чиним людей, а возвращает их к жизни, видимо, Создатель наш», — скромно отмечает профессор Лищук.
Ранее врач рассказал о лечении бойцов ВС РФ и ВСУ. По его словам, российские медики одинаково борются за жизни как наших солдат, так и попавших в плен украинских военнослужащих. Кстати, российские медики совершили настоящий подвиг, проведя сложную операцию солдату ВСУ, который попал в плен в тяжелейшем состоянии.