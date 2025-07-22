«Чиним людей»: Военно-полевой хирург раскрыл, как возвращает к жизни бойцов СВО

Профессор Александр Лищук — легендарный военно-полевой хирург. В уникальной операционной Центрального военного госпиталя им. Вишневского он занимается спасением российских солдат, извлекая из них осколки и пули. Иногда у медика бывает до восьми операций за сутки. А всего с начала СВО он провёл 539 операций на сердце, лишь двое пациентов скончались от сепсиса — в таких случаях хирург бессилен.

Раненых участников СВО к нему доставляют на вертолёте. Профессор, по данным RG.ru, работает за гибридным операционным столом, аналогов которому пока нет в России. На нём можно одновременно проводить несколько хирургических вмешательств.

Например, недавно медик извлекал осколок из сердца офицера, предварительно зашив ему руку. Также специалист использует эндоваскулярные методы лечения. На этом же столе можно делать рентген в реальном времени и видеть точное расположение осколка, что позволяет принимать быстрые решения, ведь порой речь идёт о секундах.

«Все продумано и отработано. Мы чиним людей, а возвращает их к жизни, видимо, Создатель наш», — скромно отмечает профессор Лищук.