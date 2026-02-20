В РАНХиГС перепутали цвета триколора в брошюрах к 23 февраля

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) перед праздничным концертом «Служить России», приуроченным ко Дню защитника Отечества, гостям раздали брошюры с перепутанным цветом флага РФ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Среди зрителей были студенты, курсанты, офицеры и почётные гости. Они получили информационные брошюры с описанием мероприятия, но флаг был вовсе не российский — дизайнер ошибся в последовательности цветов триколора.

Ранее народный артист России Юрий Антонов высказался о том, должны ли артисты выступать на патриотических мероприятиях бесплатно. В преддверии 23 Февраля эта тема вновь стала предметом общественных дискуссий. По словам певца, вопрос гонораров — дело личной ответственности каждого артиста, а не повод для публичного осуждения. Он подчеркнул, что принуждение здесь неуместно, а решение должно оставаться добровольным.