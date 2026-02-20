Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 14:43

В РАНХиГС перепутали цвета триколора в брошюрах к 23 февраля

Обложка © Telegram / Baza

Обложка © Telegram / Baza

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) перед праздничным концертом «Служить России», приуроченным ко Дню защитника Отечества, гостям раздали брошюры с перепутанным цветом флага РФ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Среди зрителей были студенты, курсанты, офицеры и почётные гости. Они получили информационные брошюры с описанием мероприятия, но флаг был вовсе не российский — дизайнер ошибся в последовательности цветов триколора.

В Кремле раскрыли планы Путина на 23 Февраля
В Кремле раскрыли планы Путина на 23 Февраля

Ранее народный артист России Юрий Антонов высказался о том, должны ли артисты выступать на патриотических мероприятиях бесплатно. В преддверии 23 Февраля эта тема вновь стала предметом общественных дискуссий. По словам певца, вопрос гонораров — дело личной ответственности каждого артиста, а не повод для публичного осуждения. Он подчеркнул, что принуждение здесь неуместно, а решение должно оставаться добровольным.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ранхигс
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar