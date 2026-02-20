Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 10:01

В Кремле раскрыли планы Путина на 23 Февраля

Путин 23 февраля проведёт мероприятия по случаю Дня защитника Отечества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин не будет отдыхать 23 февраля, в День защитника Отечества. Глава государства вручит госнаграды, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и проведёт ряд встре. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«У Путина это не будет выходным днём. Там есть и протокольные мероприятия. Он традиционно возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата, будет вручение госнаград и ещё ряд встреч запланирован», — рассказал Песков

Производственный календарь февраля 2026 года: рабочие и выходные дни, часы работы, график с учётом 23 Февраля
Производственный календарь февраля 2026 года: рабочие и выходные дни, часы работы, график с учётом 23 Февраля

23 февраля 2026 года Россия отметит День защитника Отечества. За чередой поздравлений и подарков иногда теряется суть праздника. В этом материале Life.ru не только рассказывает, как отдыхаем в 2026 году, но и вспоминает непростую, переплетённую с легендами историю праздника.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • 23 февраля
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar