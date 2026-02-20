В Кремле раскрыли планы Путина на 23 Февраля

Президент РФ Владимир Путин не будет отдыхать 23 февраля, в День защитника Отечества. Глава государства вручит госнаграды, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и проведёт ряд встре. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«У Путина это не будет выходным днём. Там есть и протокольные мероприятия. Он традиционно возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата, будет вручение госнаград и ещё ряд встреч запланирован», — рассказал Песков

23 февраля 2026 года Россия отметит День защитника Отечества. За чередой поздравлений и подарков иногда теряется суть праздника. В этом материале Life.ru не только рассказывает, как отдыхаем в 2026 году, но и вспоминает непростую, переплетённую с легендами историю праздника.