Навечно с морем: Стала известна последняя воля Мухича из «Полицейского с Рублёвки»

Российского актёра Романа Попова, трагически умершего после долгой борьбы с онкологией, кремируют в соответствии с его последним желанием. Он попросил, чтобы его прах развеяли над Чёрным морем. Об этом сообщил друг актёра, шоумен Оганес Григорян перед церемонией прощания с артистом в ЦКБ №1 в Москве.