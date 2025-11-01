Навечно с морем: Стала известна последняя воля Мухича из «Полицейского с Рублёвки»
Актёра Романа Попова кремируют и развеют прах над Чёрным морем по его воле
Роман Попов потерял зрение из-за рецидива рака мозга. Обложка © Telegram / Роман Попов Официальный
Российского актёра Романа Попова, трагически умершего после долгой борьбы с онкологией, кремируют в соответствии с его последним желанием. Он попросил, чтобы его прах развеяли над Чёрным морем. Об этом сообщил друг актёра, шоумен Оганес Григорян перед церемонией прощания с артистом в ЦКБ №1 в Москве.
«Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черном море», — рассказал Григорян.
Актёр «Полицейского с рублёвки» Роман Попов умер 28 октября. Ему было всего 40 лет. «Капитан Мухич» долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия врачей, состояние звёздного пациента ухудшалось. По словам семьи, Попов умер из-за осложнений после химиотерапии. Сегодня, 1 ноября, его провожают в последний путь. На церемонию ранее приехали вдова и дети актёра.
