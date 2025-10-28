Актёр Роман Попов в сентябре проходил химиотерапию после рецидива рака

Курс химиотерапии, пройденный звездой сериала «Полицейский с Рублёвки» Романом Поповым в сентябре, не смог остановить развитие онкологического заболевания. Российский актёр скончался сегодня в больнице после рецидива болезни, сообщает SHOT.

Злокачественную опухоль головного мозга у артиста выявили ещё пять лет назад, но в этом году болезнь резко обострилась. Прогрессирование заболевания привело к серьёзным осложнениям, включая практически полную потерю зрения. Медики фиксировали повреждение нервных синапсов, ответственных за слуховое восприятие.

О том, что есть риск летального исхода у Романа Попова говорил врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, при онкологических заболеваниях мозга риск возврата болезни всегда остаётся высоким. При этом повторно возникшая опухоль более опасна, поскольку она способна большей способностью делиться и уничтожать здоровые клетки.