Мухич из «Полицейского с Рублёвки» умер после рецидива рака мозга

Умер актёр «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов
Роман Попов. бложка © ТАСС / Артем Геодакян
Умер актёр Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Ему было 40 лет.
Артист долгое время боролся с раком мозга.
В первые рак мозга у Романа Попова диагностировали в 2018 году, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями. Актёр ослеп на один глаз, частично потерял слух. Ещё в начале сентября Попов сообщал о завершении сбора средств на лечение, благодарил всех, кто не остался равнодушен к его борьбе за жизнь.