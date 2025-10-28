Россия и США
28 октября, 11:27

Мухич из «Полицейского с Рублёвки» умер после рецидива рака мозга

Умер актёр «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

Роман Попов. бложка © ТАСС / Артем Геодакян

Умер актёр Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Ему было 40 лет.

Артист долгое время боролся с раком мозга.

Как «полицейский с Рублёвки» Роман Попов героически борется с раком, который вернулся через 7 лет

В первые рак мозга у Романа Попова диагностировали в 2018 году, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями. Актёр ослеп на один глаз, частично потерял слух. Ещё в начале сентября Попов сообщал о завершении сбора средств на лечение, благодарил всех, кто не остался равнодушен к его борьбе за жизнь.

