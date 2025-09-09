«Вы прямо суперсила»: Звезда «Полицейского с Рублёвки» завершил сбор на лечение

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов сообщил о завершении сбора средств на лечение онкологического заболевания. В своём телеграм-канале актёр поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к его борьбе за жизнь.

Роман Попов рассказал, что сбор денег окончен. Видео © Telegram /Роман Попов Official

«Хочу сказать большое спасибо за всё, что вы делаете. Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно всё есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем!» — рассказал артист.

Попов пообещал сохранять боевой настрой и держать поклонников в курсе своего состояния. В конце своего обращения он заверил, что всё будет хорошо.