У актёра из «Молодёжки» обнаружили агрессивную форму рака

У известного по сериалу «Молодёжка» актёра Анатолия Лобоцкого диагностировали агрессивную опухоль, когда он пожаловался врачам на боли в грудной клетке. Медики сообщили, что новообразование разрастается очень быстро, из-за чего лечение нужно было начинать немедленно. Об этом сообщает Mash.

В начале 2024 года, артисту уже удаляли часть лёгкого — тогда диагноз звучал как периферический рак. Однако патология дала метастазы и поразила другие органы, поэтому теперь Лобоцкий проходит курс терапии и остаётся под постоянным наблюдением специалистов.

Анатолий — супруг актрисы Юлии Рутберг. В его фильмографии десятки ролей, но большинство зрителей знают его как отца Саши Кострова в сериале «Молодёжка» и полковника Глузова в картине «Калашников». В ближайшее время с его участием выйдут ещё два фильма — «Чудо‑доктор» и «Ночные кошки».

Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Денис Семёнов умер от рака в возрасте 46 лет. С 2008 года он служил в Театре драматических импровизаций в Санкт-Петербурге, а в 2022 году попробовал себя в формате кино, снявшись в сериале «Своим».