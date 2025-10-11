Байден приступил к новому этапу терапии в борьбе с раком

Новый этап лечения рака простаты проходит бывший президент США Джо Байден. Он включает лучевую терапию и гормональное лечение. Об этом сообщило издание NBC со ссылкой на его представителя.

«В рамках плана лечения рака простаты президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение», — сказал он.

Текущий этап терапии является частью комплексного плана лечения рака простаты. Детали процедур и сроки курса лечения не раскрываются.