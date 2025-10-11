Валдайский форум
11 октября, 14:16

Байден приступил к новому этапу терапии в борьбе с раком

Бывший президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993

Новый этап лечения рака простаты проходит бывший президент США Джо Байден. Он включает лучевую терапию и гормональное лечение. Об этом сообщило издание NBC со ссылкой на его представителя.

«В рамках плана лечения рака простаты президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение», — сказал он.

Текущий этап терапии является частью комплексного плана лечения рака простаты. Детали процедур и сроки курса лечения не раскрываются.

Напомним, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Обследование было проведено после жалоб Байдена на трудности при мочеиспускании. Уже 16 мая врачи подтвердили наличие метастазов в костной ткани. Экс-президент объявил о начале лечения, включающего приём специализированного препарата, отметив, что болезнь не затронула другие органы.

Милена Скрипальщикова
