Семья Мухича из «Полицейского с Рублёвки» официально назвала причину его смерти

У артиста осталось трое детей 15-летний сын, 13-летняя и 6-летняя дочери. В социальных сетях опубликовали один из семейных кадров, где актёр проводит время со своими детьми. Судя по маленькому возрасту младшей наследницы, застолье произошло довольно давно. Попов на видео ласково укачивает малышку и тут с нему подбегают остальные дети.