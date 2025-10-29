Семья Мухича из «Полицейского с Рублёвки» официально назвала причину его смерти
Мухич из «Полицейского с Рублёвки» умер из-за осложнений после химиотерапии
Роман Попов вместе с детьми. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов умер из-за осложнений после химиотерапии. Данную информацию опубликовали в телеграм-канале актёра.
Роман Попов вместе с детьми. Видео © Telegram / Роман Попов Official
«Роман Попов умер вчера в Подмосковной больнице от осложнений после проведённой химиотерапии», — говорится в сообщении.
У артиста осталось трое детей 15-летний сын, 13-летняя и 6-летняя дочери. В социальных сетях опубликовали один из семейных кадров, где актёр проводит время со своими детьми. Судя по маленькому возрасту младшей наследницы, застолье произошло довольно давно. Попов на видео ласково укачивает малышку и тут с нему подбегают остальные дети.
Напомним, что о кончине Романа Попова стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. Артист долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия медиков, состояние здоровья ухудшалось. Точная дата прощания с актёром пока не определена, но известно, что похороны состоятся в Москве.
