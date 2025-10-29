Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 12:31

Семья Мухича из «Полицейского с Рублёвки» официально назвала причину его смерти

Мухич из «Полицейского с Рублёвки» умер из-за осложнений после химиотерапии

Роман Попов вместе с детьми. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Роман Попов вместе с детьми. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов умер из-за осложнений после химиотерапии. Данную информацию опубликовали в телеграм-канале актёра.

Роман Попов вместе с детьми. Видео © Telegram / Роман Попов Official

«Роман Попов умер вчера в Подмосковной больнице от осложнений после проведённой химиотерапии», — говорится в сообщении.

У артиста осталось трое детей 15-летний сын, 13-летняя и 6-летняя дочери. В социальных сетях опубликовали один из семейных кадров, где актёр проводит время со своими детьми. Судя по маленькому возрасту младшей наследницы, застолье произошло довольно давно. Попов на видео ласково укачивает малышку и тут с нему подбегают остальные дети.

Бурунов рассказал о «подвиге» Попова, снимавшегося в «Полицейском с Рублёвки», несмотря на рак
Бурунов рассказал о «подвиге» Попова, снимавшегося в «Полицейском с Рублёвки», несмотря на рак

Напомним, что о кончине Романа Попова стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. Артист долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия медиков, состояние здоровья ухудшалось. Точная дата прощания с актёром пока не определена, но известно, что похороны состоятся в Москве.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar