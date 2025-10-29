Похороны умершего от рака Романа Попова пройдут в Москве

Похороны актёра Романа Попова состоятся в Москве. Об этом сообщил его близкий друг, шоумен Оганес Григорян, в беседе с РИА «Новости». Точная дата прощания с артистом пока не определена.

«(Похороны — прим. Life.ru.) в Москве», — сказал собеседник агентства.

Роман Попов скончался в возрасте 40 лет.

Актёр получил всенародную известность благодаря роли Игоря Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки». Его борьба с онкологическим заболеванием продолжалась несколько лет. В 2018 году у Попова во сне произошёл эпилептический припадок, после обследования у него диагностировали астрацитому головного мозга третьей стадии. Успешная операция, проведённая в Германии, позволила добиться ремиссии, и к 2020 году врачи констатировали полное выздоровление.

Однако летом 2025 года артист сообщил о рецидиве болезни в особенно тяжёлой форме. Состояние здоровья стремительно ухудшалось — Попов практически потерял зрение, стал хуже слышать и прекратил публичные выступления, продолжая при этом вести блог в социальных сетях.