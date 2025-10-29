Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 07:44

Похороны умершего от рака Романа Попова пройдут в Москве

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Похороны актёра Романа Попова состоятся в Москве. Об этом сообщил его близкий друг, шоумен Оганес Григорян, в беседе с РИА «Новости». Точная дата прощания с артистом пока не определена.

«(Похороны — прим. Life.ru.) в Москве», — сказал собеседник агентства.

Роман Попов скончался в возрасте 40 лет.

Актёр получил всенародную известность благодаря роли Игоря Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки». Его борьба с онкологическим заболеванием продолжалась несколько лет. В 2018 году у Попова во сне произошёл эпилептический припадок, после обследования у него диагностировали астрацитому головного мозга третьей стадии. Успешная операция, проведённая в Германии, позволила добиться ремиссии, и к 2020 году врачи констатировали полное выздоровление.

Однако летом 2025 года артист сообщил о рецидиве болезни в особенно тяжёлой форме. Состояние здоровья стремительно ухудшалось — Попов практически потерял зрение, стал хуже слышать и прекратил публичные выступления, продолжая при этом вести блог в социальных сетях.

Петров трогательно обратился к умершему коллеге по «Полицейскому с Рублёвки» Роману Попову
Петров трогательно обратился к умершему коллеге по «Полицейскому с Рублёвки» Роману Попову

Напомним, что о кончине Романа Попова стало известно 28 октября. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком мозга. В последнее время состояние здоровья ухудшилось. Медицинские работники предприняли все возможные меры, включая химиотерапию, однако остановить развитие болезни не удалось. Перед смертью Роман Попов выразил признательность своим поклонникам за оказанную поддержку и помощь в финансировании лечения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar