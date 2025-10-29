Петров трогательно обратился к умершему коллеге по «Полицейскому с Рублёвки» Роману Попову

Актёр Александр Петров опубликовал в соцсетях трогательные строки в адрес своего коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, скончавшегося 28 октября. В своём обращении Петров охарактеризовал его как человека исключительной душевной силы и профессионального таланта.

«Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе!», — написал актёр, сопроводив пост архивным совместным снимком.

Петров также отметил, что Попов отличался особой теплотой в общении с коллегами на съёмочной площадке и трепетным отношением к семье. По словам актёра, покойный обладал уникальным умением «улыбаться затылком» и сохранять лёгкость даже в сложных обстоятельствах.