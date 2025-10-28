Харламов прокомментировал смерть актёра Романа Попова

Актёр Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Харламов сообщил, что его коллега сумел победить болезнь «в первом раунде», но она вновь вернулась.

«Популярность приходит к людям по-разному. Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий, а кому-то приходится пахать для этого. Ромка относился ко второму типу. В Comedy Club не всегда складывалось всё удачно. Номера переписывались, редактировали и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего», — отметил Харламов.