Харламов прокомментировал смерть актёра Романа Попова
Гарик Харламов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garikkharlamov
Актёр Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Харламов сообщил, что его коллега сумел победить болезнь «в первом раунде», но она вновь вернулась.
«Популярность приходит к людям по-разному. Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий, а кому-то приходится пахать для этого. Ромка относился ко второму типу. В Comedy Club не всегда складывалось всё удачно. Номера переписывались, редактировали и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего», — отметил Харламов.
Он подчеркнул, что упорство и целеустремлённость помогли Попову добиться успеха. С 2016 года актёр начал сниматься в ставшем популярным сериале «Полицейский с Рублёвки» в роли следователя Мухича.
Ранее сообщалось, что актёр Роман Попов скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Ему был поставлен диагноз несколько лет назад, но в последнее время болезнь обострилась. Несмотря на усилия врачей и пройденный курс химиотерапии, остановить прогрессирование заболевания не удалось. Незадолго до смерти Роман Попов обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку и помощь в сборе средств на лечение.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.