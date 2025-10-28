В последнем видео Роман Попов трогательно обратился к фанатам со словами благодарности

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов, скончавшийся сегодня после продолжительной и тяжёлой борьбы с онкологией, незадолго до смерти записал послание к поклонникам с благодарностью за помощь в сборе средств на лечение. Это видео стало его последним публичным обращением.

Последнее обращение Романа Попова к фанатам. Видео © Telegram / Роман Попов Official

«Хочу сказать большое спасибо за всё, что вы делаете. Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно всё есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем!», — говорил Попов в своём последнем обращении.