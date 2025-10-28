Друг актёра Романа Попова: Он умер не от рака

Появились новые подробности о последних днях жизни актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублёвки». Как рассказал его приятель изданию URA.RU, лечение, которое назначил врачу артисту, дало заметный результат.

«Опухоль в мозге практически ушла, и это вселяло надежду. У Ромы действительно появились хорошие показатели, близкие были воодушевлены — казалось, болезнь отступает», — отметил источник.

По его словам, в середине октября актер собирался поехать на консультацию к своему лечащему врачу, а затем пройти курс реабилитации. Однако незадолго до поездки Попову внезапно стало плохо.

«Начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Его доставили в больницу, сделали экстренную операцию… Но организм, ослабленный болезнью, не выдержал. Врачи боролись до последнего», — рассказал собеседник издания.

О смерти Романа Попова стало известно сегодня. Ему было 40 лет.