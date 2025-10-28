Дом актёра Попова, выставленный на продажу ради оплаты лечения, никто не купил

Дом скончавшегося актёра Романа Попова, который семья выставила на продажу, чтобы оплатить его лечение, до сих пор никто не купил. Информацией делится SHOT. Речь идёт о 300-метровом таунхаусе в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» в подмосковном Красногорске, цена недвижимости — 54 миллиона рублей. Объявление висит с середины июля этого года.

Дом семьи Попова. Фото © SHOT

Семья артиста дважды снижала цену. Сейчас дом, построенный в 2013 году, продаётся уже за 52 миллиона рублей. Внутри таунхауса — пять спален, три санузла и большая терраса. Этот дом семья купила в 2019 году, Там никто не прописан.

Напомним, сегодня, 28 октября, умер 40-летний актёр Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублёвки». Артисту стало плохо ещё 11 октября, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию, но вывести актёра из комы не смогли. Проведя без сознания почти 2 недели, Попов умер.