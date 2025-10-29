Бурунов рассказал о «подвиге» Попова, снимавшегося в «Полицейском с Рублёвки», несмотря на рак

Актёр и телеведущий Сергей Бурунов тронул поклонников до слёз, поделившись воспоминаниями о своём коллеге и друге — Романе Попове, звезде сериала «Полицейский с Рублёвки». Слова на прощание он опубликовал в социальных сетях.

Бурунов признался, что сначала настороженно относился к Попову, считая его «человеком из Comedy Club, а не артистом». Однако, по словам Сергея, тот быстро развеял все предубеждения.

«Рома был удивительной силы воли человек. Жизнерадостный, позитивный. К моему приятному удивлению, он оказался очень реактивным, пластичным и профессиональным», — заявил он.

Он также отметил, что Попов работал блестяще, даже когда боролся с тяжёлой болезнью. По словам Бурунова, коллега продемонстрировал невероятную самоотверженность. Даже когда ему было физически тяжело, и рядом дежурили врачи, он выходил на площадку и снимался.

«Я видел, как ему тяжело. Это настоящий подвиг и пример преданности делу», — поделился артист.

Напомним, что о кончине Романа Попова стало известно 28 октября. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком мозга. В последнее время состояние здоровья ухудшилось. Медицинские работники предприняли все возможные меры, включая химиотерапию, однако остановить развитие болезни не удалось. Всего за месяц до трагедии Попов благодарил поклонников и сбор средств на лечение.