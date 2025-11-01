«Шутил и строил планы»: Шоумен Григорян рассказал о последней встрече с актёром Поповым

На церемонию прощания с актёром Романом Поповым прибыл комик Оганес Григорян, с которым они вместе выступали в дуэте «20:14» во времена «Камеди». Во время беседы с журналистами артист рассказал, что узнал о смерти друга от их общего знакомого, когда был за границей.

Горигорян — про Попова. Видео © Life.ru

По словам Григоряна, Попов боролся со своей болезнью до самого последнего дня. Последний раз они виделись полтора месяца назад, когда Оганес приезжал проведать приятеля.

«Он (Попов) просто шутил. Не было ощущения, что человек каким-то образом прощается. Он строит какие-то планы и думал, что мы будем делать дальше», — рассказал Григорян.

Один общий знакомый рассказал Григоряну, что Попов частенько вспоминает его и их совместные приключения. Печальную новость о смерти Романа актёру так же принёс их друг.

В 2010 году Оганес Григорян и Роман Попов сформировали совместный творческий проект — «Дуэт 20:14». Вместе они выступали в шоу «Камеди Баттл», а в 2012 году оба присоединились к «Камеди Клаб».

Напомним, что о смерти Романа Попова стало известно 28 октября. Он в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, но в 40 лет его не стало. Семья актёра считает, что причиной смерти стали осложнения после химиотерапии.