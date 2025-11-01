Вдова и дети приехали на прощание с трагически умершим Мухичем из «Полицейского с Рублёвки»
Обложка © Life.ru
Церемония прощания с актёром Романом Поповым в 11 часов начнётся 1 ноября в Центральной клинической больнице №1, расположенной в Москве. На место уже прибыли вдова Юлия и трое детей.
Видео © Life.ru
Проститься с актёром также съезжаются его коллеги по сцене, а также простые поклонники творчества. В руках у них белые розы и гвоздики. Гроб с телом артиста уже привезли и заносят в здание.
Напомним, что о кончине актёра из «Полицейского с рублёвки» Романа Попова стало известно 28 октября. Ему было всего 40 лет. Артист долгое время боролся с раком. В последнее время, несмотря на усилия врачей, его состояние здоровья ухудшалось. По словам семьи, Попов умер из-за осложнений после химиотерапии.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.