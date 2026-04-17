Кристина Орбакайте показала редкое фото с отцом в его 81-й день рождения

Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с отцом, цирковым артистом Миколасом Орбакасом, приурочив публикацию к его 81-летию. Кадры она опубликовала в своих социальных сетях.

На снимке 54-летняя артистка запечатлена за столом рядом с отцом, отмечающим день рождения. Для кадра Орбакайте выбрала серое платье, дополнив образ сдержанным стилем. Миколас Орбакас появился на фото в чёрном брючном костюме, рубашке в клетку и синем галстуке.

«С днём рождения, папуля!» — подписала публикацию певица.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва встретила своё 77-летие в семейном кругу на Кипре. Максим Галкин* опубликовал совместный снимок, на котором запечатлены сама именинница, их дети Лиза и Гарри, а также Кристина Орбакайте, прибывшая на праздник вместе с мужем и старшим сыном Никитой Пресняковым.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.