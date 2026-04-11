Орбакайте сократила гонорары вдвое из-за нехватки работы

Доходы Кристины Орбакайте сократились, а формат концертов изменился. Певица работает в клубах и ресторанах за границей. Об этом сообщает kp.ru.

Издание пишет, что ранее Орбакайте собирала крупные залы и получала около 4 млн рублей за частное выступление. Теперь доходы снизились, а число концертов сократилось.

«Гонорар Орбакайте за частный концерт снижается при торге и до $25 тыс. (1,9 млн руб.). Плюс оплата билетов и суточных. Однако в России никто не интересуется ее выступлениями. Поэтому и корпоративов нет. А за концерты в заграничных ресторанах и клубах платят в среднем $10 тыс. (778 тыс. руб.). И это за полтора часа работы», — говорится в сообщении.

Основной доход артистка получает от зарубежных мини-туров. В мае запланирован концерт в ресторане в Лос-Анджелесе. Аудиторию составляют преимущественно русскоязычные зрители. Также источник указывает, что количество съёмок и других выступлений снизилось примерно в 20 раз. Частные концерты проходят нерегулярно, с интервалом в несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода после отъезда из России также столкнулась со снижением доходов. Певица сократила стоимость выступления до 120 тыс. евро, что примерно на 4 млн рублей ниже прежнего уровня. Продажи билетов на концерты в Европе остаются низкими. В ряде городов залы заполняются менее чем наполовину. Тур охватывает более 20 площадок, однако высокий спрос фиксируют только в одном небольшом городе.