28 марта, 06:55

Лобода снизила гонорар на 4 миллиона, но билеты в Европе всё равно не раскупают

Светлана Лобода. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Лобода, которая после начала конфликта на Украине покинула Россию и позиционирует себя как украинская исполнительница, столкнулась с серьёзными трудностями в карьере. Как выяснил SHOT, певица была вынуждена урезать ценник за выступление до 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей), но при этом сохранила все прежние требования к райдеру.

Звёздные запросы остались на уровне: передвигаться артистка согласна только на люкс-транспорте с водителем-инкогнито — он должен быть в маске, перчатках и без одеколона. Для личных вещей певицы требуется отдельный грузовик. В номере элитного отеля Лобода ждёт увлажнитель воздуха, морскую соль для ванны и педикюрные принадлежности. В гримёрке — четыре пары носков премиум-класса стоимостью более трёх тысяч рублей каждая.

С концертами у исполнительницы тоже неладно. Билеты на европейские выступления продаются с трудом. В Чехии, например, не выкуплена даже половина зала. Гастрольный тур охватывает 21 город, но полный солдаут ожидается лишь в одном — небольшом населённом пункте в Польше. Цены на билеты стартуют от 2500 рублей, однако спросом певица не пользуется ни у местных украинцев, ни у русских.

Сама Лобода недавно призналась, что переживает «падение с большой высоты». Певица, которая теперь называет себя чисто украинской артисткой, подвергается критике даже со стороны соотечественников. В попытке вернуть былую аудиторию она исполняет песни на русском языке. Однако пока это не приносит желаемого результата. Тем временем стоимость её выступлений снизилась на 4 миллиона рублей по сравнению с прошлыми гонорарами.

Миллион в месяц и карпы в пруду: Лобода сдаёт роскошный особняк, который никто не хочет покупать

Ранее стало известно, что певица Слава не стала пересматривать свои требования к организаторам после скандала. За один концерт артистка также запрашивает 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входит приезд с командой из 12 человек: балет, музыканты и помощники. В райдере прописано, что встречать певицу должен Mercedes V-class с новыми подушками и одеялом в салоне.

Наталья Афонина
